Marvel Studio gab “Fantastic Four”-Besetzung bekannt

Die Besetzung für den lange geplanten “Fantastic Four”-Film aus dem Marvels Comic-Universum steht fest. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach und Joseph Quinn sollen die Superhelden-Rollen übernehmen, wie Marvel Studios am Mittwoch (Ortszeit) bekannt gab. Die Schauspieler und ihre Charaktere wurden am Valentinstag mit einer mit Herzen verzierten Grußkarte auf Instagram vorgestellt.

Pascal spielt den elastischen Reed Richards (Mister Fantastic), Kirby die starke Sue Storm (The Invisible Woman), Moss-Bachrach wird zu Ben Grimm (The Thing) und Joseph Quinn zu Johnny Storm (The Human Torch). Der Film unter der Regie von Matt Shakman (“WandaVision”) soll im Juli 2025 in die Kinos kommen.

Als Comic-Figuren waren die Fantastic-Four-Superhelden von Stan Lee und Jack Kirby im Jahr 1961 geschaffen worden. 2005, 2007 und zuletzt 2015 hatte es Kinofilme über das Quartett gegeben. Die zu Superhelden mutierten Charaktere sind Human Torch, der Feuermensch, Invisible Woman, die Unsichtbare mit den Superkräften, das Steinbrocken-Wesen The Thing und Mr. Fantastic, der seinen Körper beliebig ausdehnen kann.