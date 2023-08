“Maschinenmaler” Konrad Klapheck mit 88 Jahren gestorben

Der deutsche Maler Konrad Klapheck ist am vergangenen Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben. Der am 10. Februar 1935 in Düsseldorf geborene Sohn eines Kunsthistorikers war bekannt für seine Verschränkung von Pop Art, Surrealismus und Neorealismus. Er porträtierte in seinen berühmten Werken Maschinen und Gerätschaften, die er zu scheinbar belebten Objekten ironisch verfremdete. Dieser Ansatz steht hinter Klaphecks Titulierung als “Maschinenmaler”.

Von: APA/dpa