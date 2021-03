Matthew McConaughey möchte noch einmal in die Flitterwochen

Oscar-Preisträger und Dreifachvater Matthew McConaughey möchte nach dem Auszug seiner Kinder (12, 11, 8) wieder in die Flitterwochen. “Nur noch zehn Jahre, dann sind die Kids aus dem Haus! Ich sage meiner Frau immer, dass wir dann wieder in die Flitterwochen gehen”, sagte der 51-Jährige laut Medien am Montag. Der US-Schauspieler betonte überdies: “Ich habe ein schönes Haus mit sieben Schlafzimmern, drei Kinder, zwei Hunde und eine Frau, die ich liebe. Mehr brauche ich nicht.”

Am Donnerstag erscheint McConaugheys erstes Buch “Greenlights: oder die Kunst bergab zu rennen” im Ullstein Verlag auf Deutsch. In seinem Buch erzählt er unter anderem, dass er früher ein leidenschaftlicher Camper gewesen sei. Heute fahre er immer noch gerne mit seinem Wohnwagen – jetzt aber mit seiner Familie.