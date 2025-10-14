Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Maultrommel und triebende Beats: Simon & Mac veröffentlichen neuen Song
Traditionelles Instrument ganz neu verpackt

Maultrommel und triebende Beats: Simon & Mac veröffentlichen neuen Song

Dienstag, 14. Oktober 2025 | 12:01 Uhr
Simon&Mac Maultrommel Song Cover klein
Pressefoto Simon & Mac
Von: mk

Bozen – Das Südtiroler EDM-Duo Simon & Mac meldet sich mit einer brandneuen Single zurück, nämlich mit dem „Maultrommel Song“. Der Track vereint Tradition und Moderne auf unkonventionelle Weise – mit der Maultrommel, einem der ältesten Instrumente der Welt, kombiniert mit treibenden EDM-Beats.

Die Maultrommel ist ein kleines Musikinstrument mit einem Rahmen, an dem eine Lamelle befestigt ist, die an ihrem freien Ende vom Spieler bewegt wird.

Bei den aus Metall bestehenden Bügelmaultrommeln ragt die Lamelle mit der Spitze über den Rahmen hinaus und wird direkt mit dem Finger angezupft. Klang und Tonhöhe des an die Lippen gehaltenen Instruments werden durch die in ihrer Größe veränderliche Mundhöhle, die als Resonanzraum dient, und durch Atmung beeinflusst. Dabei werden verschiedene Obertöne hörbar gemacht.

Bekannt für ihre einzigartige Fusion aus steirischer Ziehharmonika, elektronischen Drums und internationalen Dance-Sounds, setzen Simon & Mac mit dieser Veröffentlichung ein weiteres musikalisches Statement.

„Wir wollten der Maultrommel ein modernes Gesicht geben und zeigen, dass dieses uralte Instrument auch im 21. Jahrhundert auf die großen Bühnen gehört“, erklären Simon & Mac.

Das Musikvideo zu „Maultrommel Song“, gedreht inmitten der Südtiroler Bergwelt, ist jetzt auf YouTube verfügbar. Mit von der Partie ist übrigens auch Luis aus Südtirol, der bekannte Kabarettist

