Mayim Bialik blieb den Drogen durch Alleinsein fern

Alleinsein und strenge Eltern haben die amerikanische Schauspielerin Mayim Bialik (“The Big Bang Theory”) nach eigenen Angaben in ihrer Jugend von den Drogen ferngehalten. Auf die Frage, wie es ihr gelungen sei, trotz des frühen Ruhms die Finger von Drogen zu lassen, sagte sie dem US-Magazin “Page Six” am Sonntag: “Ich war sehr allein und trübselig, das hat geholfen, glaube ich. Ich war immer zu Hause.” Außerdem seien ihre Eltern sehr streng gewesen, erklärte die 45-Jährige.

Bialik, die selbst Neurowissenschaftlerin ist, spielte in der Serie “The Big Bang Theory” die Neurobiologin Amy Farrah Fowler. Bialik wurde bereits als Teenager für ihre Hauptrolle in der 90er-Jahre-Serie “Blossom” bekannt. Am Sonntag wurde in den USA die erste Folge ihrer neuen Serie “Call Me Kat” ausgestrahlt.