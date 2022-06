Mega-Party und Charles-Ansprache für die Queen in London

Mit eigenen Reden haben Thronfolger Prinz Charles und sein Sohn Prinz William bei einem Mega-Konzert in London die Queen zu ihrem 70. Thronjubiläum gewürdigt. Charles dankte seiner Mutter in einer bejubelten Rede für ihren jahrzehntelangen Dienst am Vereinigten Königreich. Davor waren Stars wie die Rockband Queen, Rod Stewart und Alicia Keys aufgetreten. Krönender Abschluss für 22.000 Besucher vor dem Buckingham-Palast war ein Auftritt von Soul- und Discolegende Diana Ross.

Prinz Charles dankte seiner Mutter Queen Elizabeth II. für ihren jahrzehntelangen Einsatz und ihren Dienst am Vereinigten Königreich gedankt. “Im Namen von uns allen möchte ich Eurem lebenslangen selbstlosen Dienst meinen eigenen Tribut zollen”, sagte der 73-Jährige am Samstagabend in London in einer Ansprache an “Eure Majestät, Mami”.

Die Queen war nicht bei der spektakulären Veranstaltung zu ihrem 70. Thronjubiläum mit zahlreichen Musikstars und anderen Prominenten am Buckingham-Palast dabei. Die 96 Jahre alte Monarchin hatte wiederholt Termine wegen Mobilitätsproblemen abgesagt. Während der Rede wurden Bilder der Queen aus den Jahren ihrer Regentschaft an die Fassade des Stadtschlosses projiziert, die Charles nach Angaben seiner Residenz selbst ausgewählt hatte. Zu sehen war unter anderem die Übergabe des Fußball-Weltmeisterpokals 1966 an die englische Nationalmannschaft.

“Das Ausmaß der Feierlichkeiten an diesem Abend – und die Ausstrahlung von Wärme und Zuneigung an diesem ganzen Jubiläumswochenende – ist unsere Art, Euch zu danken – von Eurer Familie, dem Land, dem Commonwealth, eigentlich der ganzen Welt”, sagte Charles. Die Stärke und das Durchhaltevermögen der Queen würden sehr vermisst bei der “Platinum-Party” im Londoner Stadtzentrum, betonte der künftige König. Er erwähnte auch “meinen Papa”, den 2021 gestorbenen Prinz Philip, der sehr vermisst werde und der den Abend sicherlich sehr genossen hätte.

Die legendäre Rockband Queen mit dem Sänger Adam Lambert hatte die Party mit ihren Hits “We Will Rock You”, “Don’t Stop Me Now” und “We Are The Champions” eröffnet. 22.000 Besucher versammelten sich vor der Bühne vor Residenz der Königin im Zentrum Londons.

Die Queen selbst schaute sich das Spektakel zu ihren Ehren auf Schloss Windsor im Fernsehen an. Am Freitag hatte Elizabeth II. bereits beim großen Dankgottesdienst in der Londoner Saint-Paul-Kathedrale wegen “Unwohlseins” gefehlt. Auch ihren für Samstag geplanten Besuch des traditionsreichen Pferderennens in Epsom sagte die 96-Jährige aus gesundheitlichen Gründen ab.

Auf der Ehrentribüne versammelte sich aber trotzdem viel royale Prominenz, unter ihnen Thronfolger Prinz Charles und sein ältester Sohn, Prinz William. Dessen Bruder Harry und seine Frau Meghan, die anlässlich des Thronjubiläums aus den USA nach London gereist sind, waren jedoch nicht anwesend. Ihr zweites Kind Lilibet hatte am Samstag Geburtstag.

Zu den weiteren Künstlern, die am Samstagabend auf der Bühne standen, zählten die Motown-Legende Diana Ross, der britische Sänger Rod Stewart, die US-Sängerin Alicia Keys und der italienische Tenor Andrea Bocelli.

Zum Abschluss der viertägigen Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen finden am Sonntag überall in Großbritannien Festessen unter freiem Himmel statt. Millionen Gäste werden zu den von mehr als 70.000 Gastgebern ausgerichteten Picknicks erwartet.

Höhepunkt des Tages ist dann ein großer Festumzug im Zentrum von London, der zum Buckingham-Palast führt. Musiker, Artisten, Tänzer und Schauspieler stellen die zahlreichen historischen Veränderungen dar, die sich seit der Thronbesteigung von Elizabeth II. im Jahr 1952 ereignet haben. Am Ende der Parade wird vor dem Palast, angeführt von Popstar Ed Sheeran, die Nationalhymne “God Save the Queen” gesungen.