Mel C: Hoffen auf Spice-Girls-Reunion mit Victoria Beckham

Melanie Chisholm alias Mel C: "Das wäre der ultimative Traum",

Die früheren Mitglieder der britischen Pop-Band Spice Girls hoffen nach Angaben von Mel C auf eine Wiedervereinigung zusammen mit Victoria Beckham. Das sagte die auch als “sporty spice” bekannte Melanie Chisholm der Londoner “Times” in einem am Samstag veröffentlichten Interview-Bericht.

“Das wäre der ultimative Traum”, sagte die 48-Jährige und fügte hinzu: “Die Tür steht immer offen für Victoria, wir würden liebend gerne sehen, dass sie zurück wäre. Wir drücken die Daumen.” Mel C, Mel B (Melanie Brown), Emma Bunton und Geri Halliwell hatten sich zuletzt 2019 zu gemeinsamen Auftritten wieder zusammengeschlossen, allerdings ohne Beckham.