Mendes auf Selbstsuche: “Heilendster Prozess meines Lebens”

Der kanadische Sänger Shawn Mendes hat sich nach eigenen Worten zuletzt ausgiebig mit seinem Innenleben beschäftigt. “Ich denke, die vergangenen eineinhalb Jahre waren für mich der erhellendste und entwicklungsreichste und schönste und einfach heilendste Prozess meines Lebens”, sagte der 24-Jährige dem “Wall Street Journal”.

Die Arbeit an sich selbst sei sehr schwierig gewesen, erklärte der “Señorita”-Sänger. “Da waren viele Therapiestunden, viele Versuche zu verstehen, wie ich mich fühle und was diese Gefühle in mir auslösen.”

Dem amerikanischen “People”-Magazin zufolge hatte Mendes vergangenen Sommer eine Tour abgebrochen, um sich auf seine mentale Gesundheit zu konzentrieren. Der Kanadier lobte nun, dass die Gesellschaft sich an einen Punkt bewege, “an dem psychische Gesundheit wirklich zur Priorität wird”.