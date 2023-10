Michelle Williams liest Spears-Autobiografie als Hörbuch

"Ich stehe Britney zur Seite", so Williams

Die mit Spannung erwartete Autobiografie von US-Popstar Britney Spears (41) wird als Hörbuch in der Original-Version von US-Schauspielerin Michelle Williams (43) gelesen. Spears werde eine Einführung lesen und Williams den Rest des Buches, berichtete das “People”-Magazin am Freitag. “An diesem Buch habe ich mit viel Liebe und mit all den Emotionen, die dazugehören, gearbeitet”, wurde Spears zitiert.

“Alles noch einmal zu durchleben war aufregend, herzzerreißend und emotional – um es vorsichtig auszudrücken. Aus diesen Gründen werde ich nur einen kleinen Teil meines Hörbuchs lesen.” Sie sei Williams sehr dankbar, dass diese den Rest übernehme, hieß es weiter. “Ich stehe Britney zur Seite”, wurde Williams zitiert. Die Memoiren mit dem Titel “The Woman in Me” sollen am 24. Oktober sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch erscheinen.

Die mehrfach mit Platin-Schallplatten und Grammy Awards ausgezeichnete Spears gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte. 2021 war sie nach 13 Jahren aus der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears entlassen worden. Dieser hatte 2008 die Vormundschaft übernommen, nachdem die Sängerin wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war.