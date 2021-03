Miley Cyrus appelliert an ihre Fans: Lasst euch impfen!

US-Popstar Miley Cyrus appelliert an ihre Fans, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. “Jeder von uns kann dazu beitragen, die Pandemie zu stoppen, indem er sich impfen lässt”, schreibt die 28 Jahre alte Künstlerin in einem Brief, der am Ende ihres neuen Musikvideos “Angels Like You” eingeblendet wird. Und: “Gemeinsam können wir das Erlebnis von Live-Musik wieder möglich machen.”

Alle freuten sich darauf, wieder zusammen zu sein – und das könne schneller passieren, als gedacht, da immer mehr Impfstoffe verfügbar seien, schrieb sie weiter. In den Vereinigten Staaten haben der Gesundheitsbehörde CDC zufolge bisher etwa 59 Millionen Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten, etwa 31 Millionen bereits zwei Dosen.