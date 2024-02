Model Karlie Kloss kuratiert New Yorker Kunst-Auktion

Das US-Model Karlie Kloss (31) hat im Auftrag eines Auktionshauses eine New Yorker Kunstversteigerung kuratiert. Kloss habe für die am 1. März geplante Versteigerung neun Werke von Künstlerinnen wie Yayoi Kusama, Cindy Sherman, Louise Bourgeois und Agnes Martin ausgesucht, teilte das Auktionshaus Sotheby’s am Freitag mit.

“Kunst hat mir schon immer ermöglicht, meine eigenen Erlebnisse auf neue Art und Weise zu sehen”, wurde Kloss zitiert. Die 31-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Models der Welt, ist seit 2018 mit dem Unternehmer Joshua Kushner verheiratet und hat zwei Kinder.

Zuvor hatten schon Stars wie Robert Pattinson, Swizz Beatz, Kelly Rowland und Oprah Winfrey für Sotheby’s Auktionen kuratiert. Teile der Einnahmen von diesen Versteigerungen werden für verschiedene karitative Zwecke gespendet.