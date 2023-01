Möglicher weiterer Prozess gegen R. Kelly vorerst vom Tisch

Der bereits zweifach wegen Sexualstraftaten verurteilte Ex-Popstar R. Kelly (56) könnte einem weiteren Prozess vorerst entgehen. Weil Kelly nun sowieso schon zu jahrzehntelangen Haftstrafen verurteilt worden sei, würden die Anklagepunkte im Bezirk Cook County im Bundesstaat Illinois fallengelassen, sagte die zuständige Staatsanwältin Kim Foxx übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge. “Manchmal gibt es auch Gerechtigkeit ohne Verurteilung.”

Kelly war im vergangenen Jahr in New York unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu einer Haftstrafe von 30 Jahren verurteilt worden. Kurz darauf war der “I Believe I Can Fly”-Sänger auch in einem Prozess in Chicago schuldig gesprochen worden. Eine Jury sah es als erwiesen an, dass der 55-Jährige Sex mit Minderjährigen gehabt und Kinderpornografie hergestellt hatte.