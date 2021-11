“Mom to be” – Caroline Frier zeigt Babybauch

Die deutsche TV-Schauspielerin Caroline Frier (“Schwester, Schwester”) erwartet ihr erstes Kind. Die 38-Jährige teilte am Sonntag auf Instagram ein Foto, das sie mit kugelrundem Babybauch zeigt. Daneben schrieb die Schauspielerin “Mom to be” (Mama in spe). Auf dem Bild steht Frier im Wald und hält ihre Hände schützend um ihren Bauch.

Zahlreiche Stars gratulierten der Schauspielerin, darunter Moderatorin Ruth Moschner, Schauspielerin Janine Kunze und Jochen Schropp. Vergangenen Juni hatte Frier auf Instagram bekanntgegeben, dass sie einige Wochen zuvor geheiratet hatte. Laut “Gala” hatten Frier und ihr Partner Marc sich im Mai das Ja-Wort gegeben.