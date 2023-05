Moritz Bleibtreu erhält Emder Schauspielpreis

Der Schauspieler Moritz Bleibtreu (“Knockin” on heaven”s door”, “Soul Kitchen”) erhält den Emder Schauspielpreis 2023. Der 51-Jährige bekommt die Auszeichnung beim 33. Internationalen Filmfest Emden-Norderney im Juni für herausragende schauspielerische Leistungen verliehen, wie die Festival-Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Bleibtreu soll den Schauspielpreis bei der Verleihung am 11. Juni in der Emder Johannes a Lasco Bibliothek persönlich entgegen nehmen.

“Das Internationale Filmfest Emden-Norderney freut sich, mit Moritz Bleibtreu einen Künstler auszeichnen zu dürfen, der sich über einen langen Zeitraum kontinuierlich mit hervorragenden schauspielerischen Leistungen einen beinahe schon legendären Ruf erarbeitet hat und der sein Publikum begeistert”, sagte Filmfest-Geschäftsführerin Nora Dreyer in einer Mitteilung. Mit der Auszeichnung und einem Preisgeld von 5000 Euro ist auch eine filmische Hommage verbunden. Sechs Filme mit Moritz Bleibtreu werden im Festivalprogramm zu sehen sein, darunter “Lola rennt” (1998) und “Soul Kitchen” (2009).

Der Emder Schauspielpreis wird in diesem Jahr zum elften Mal vergeben. Zu den bisher damit ausgezeichneten Schauspielerinnen und Schauspielern gehören unter anderem Martina Gedeck, Katharina Thalbach, Armin Rohde, Jürgen Vogel und Meret Becker.