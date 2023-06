Multitalent im Hawaiihemd – Jürgen von der Lippe ist 75

Sein Humor ist nicht jedermanns Sache und scheint mitunter auch etwas aus der Zeit gefallen, doch Jürgen von der Lippe füllt damit immer noch Stadthallen und Theatersäle. Bis Ende 2024 wurden bereits Termine für seine Auftritte angesetzt. Der Entertainer mit den bunten Hawaiihemden wird zwar am Donnerstag 75 Jahre alt – ans Aufhören denkt er aber noch lange nicht.

Genug Material für sein aktuelles Bühnenprogramm “Voll Fett” liefern dem Komiker und Musiker dabei aktuelle Diskussionen wie die um das Gendern – für ihn “eine Goldgrube”, wie er der “Mitteldeutschen Zeitung” sagte. Er bekomme “von der Genderia und Wokeria großartiges Material geliefert”. Da ist es fast schon überflüssig zu erwähnen, dass er selbst das Gendern ablehnt.

Geboren wurde der laut Kollege Jörg Pilawa “größte Entertainer und Komiker Deutschlands” 1948 im nordrhein-westfälischen Bad Salzuflen als Hans-Jürgen Dohrenkamp. Seinen Künstlernamen, ausgewählt nach dem heimischen Fluss Lippe, legte sich der Sohn einer Diätköchin und eines Barkeepers erst später zu. Er absolvierte eine Ausbildung bei der Fernmeldetruppe der Bundeswehr, studierte dann Germanistik, Philosophie und Linguistik, zunächst in Aachen und später in Berlin.

Das Studium schließt er nie ab. Stattdessen trat er in Berliner Bars mit eigenem Bühnenprogramm und als Solosänger auf, unter anderem mit Hans-Werner Olm als “Gebrüder Blattschuss”. Als deren Song “Kreuzberger Nächte” gerade zum Hit wird, verlässt er die Blödelgruppe aber wieder und wendet sich weiter seiner Solokarriere zu. 1977 erschien sein erstes Soloalbum.

Die nächste Station des Multitalents war das Fernsehen. Seine Karriere begann 1980 als Moderator in der Show “WWF-Club” des Westdeutschen Rundfunks. Von der Lippe spielte einen komödiantischen Hausmeister und wurde rasch in ganz Nordrhein-Westfalen bekannt. In den Folgejahre moderierte er zahlreiche weitere Sendungen. Zu seinen großen Erfolgen gehörten das Talkformat “So isses”, die Spielshows “Donnerlippchen” und “Geld oder Liebe”.

Letztere flimmerte zwischen 1989 und 2001 insgesamt 90 Mal über die Bildschirme, ab 1993 sogar auf dem besten Sendeplatz am Samstagabend im Ersten. Dafür gab es einen ersten Grimme-Preis. Seine Moderationen voller Gags und Kalauer und die bunten Hawaiihemden machten von der Lippe bundesweit bekannt. Die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” nannte ihn deshalb auch den “großen Zampano des schmuddeligen neuen Unterhaltungsfernsehens der achtziger und neunziger Jahre”.

2001 verließ er das öffentliche-rechtliche und wechselte ins private Fernsehen. Einige seiner Shows dort floppten, die Spieleshow “Extreme Activity” brachte ihm allerdings 2007 einen zweiten Grimme-Preis ein. Auch danach war er immer wieder als Moderator oder Teilnehmer von Rateshows im Fernsehen zu sehen, vor allem tourt er aber mit Bühnenprogrammen und Lesungen durch Deutschland. Denn auch Bücher veröffentlicht das Multitalent in regelmäßigen Abständen – zuletzt “Sex ist wie Mehl” im Jahr 2022.

Privat machte der begeisterte Hobbykoch mit einer Kurzehe mit Moderatorin Margarethe Schreinemakers Schlagzeilen. Diese währte nur zwei Jahre. Danach kehrte von der Lippe schnell zu seiner ersten Frau Anne Dohrenkamp zurück, mit der er heute in Berlin lebt. Gegen Kinder entschied er sich bewusst – “weil ich von meinem Beruf besessen bin”, wie er dem “Spiegel” sagte.