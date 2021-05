Musiker Jan Delay hofft auf einen schnellen Club-Neustart

Der Musiker Jan Delay (45) hat seine Fans aufgerufen, Corona-Regeln einzuhalten, damit es bald wieder Leben auf den Bühnen und in den Clubs geben kann. Am Donnerstagabend stand er erstmals seit eineinhalb Jahren wieder auf der Bühne. In dem per Live-Stream übertragenen Konzert sang er auch sein Lied “St. Pauli”, in dem es heißt: “Auf St. Pauli brennt noch Licht, da ist noch lange noch nicht Schicht”.

Danach sagte der Musiker, der mit Band in einem Club in dem berühmten Hamburger Viertel spielte, zu den Fans an den Bildschirmen: “Ja eigentlich brennt auf St. Pauli überhaupt kein Licht mehr. Und das ist ganz schlimm, ganz traurig und ganz beschissen. … Im Moment ist es absolutes Grauen für alle Leute, die auf St. Pauli arbeiten, sowieso alle Clubs, alle Konzerthäuser. Deshalb: Masken tragen, Abstand halten, Impfen lassen – damit es bald wieder losgehen kann.”