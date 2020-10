Musiker Samu Haber hat Corona

Musiker Samu Haber (44) ist positiv auf Corona getestet worden. Er habe vor dem Auftritt in einer finnischen Fernsehshow einen Test machen müssen, der positiv ausgefallen sei. “Ich konnte es erst nicht glauben, weil ich keine Symptome habe und mich ganz normal fühle”, schrieb Haber am späten Freitagabend auf Instagram. Der Frontmann der Band Sunrise Avenue hat sich in Quarantäne begeben und wartet “auf bessere Tage”.

Haber ist derzeit als Coach bei der Castingshow “The Voice of Germany” zu sehen. Vor kurzem hatte er im Ö3-Interview überdies sein Interesse bekundet Jurymitglied in der neuen Staffel von “Starmania”, die im Februar 2021 im ORF startet, werden zu wollen.