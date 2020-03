Musikstars sagen wegen Coronavirus reihenweise Konzerte ab

Kein Auftritt von Miley Cyrus in Australien

Die US-Sängerin Miley Cyrus (27) hat wegen des weltweit grassierenden Coronavirus ein Buschfeuer-Benefizkonzert in Australien abgesagt. Sie folge damit einer Empfehlung der Behörden, wie sie am Dienstag bei Twitter erklärte. Auch andere Musikstars wie Madonna oder Pearl Jam folgen dem Beispiel.

“Ich bin so enttäuscht, nicht dort zu sein, aber ich muss das Richtige tun, um die Gesundheit und die Sicherheit meiner Band und meiner Crew zu schützen”, twitterte Miley Cyrus. Sie werde aber immer noch für die Opfer der Buschbrände spenden. “Es tut mir leid, dass ich in Australien alle verpasse, aber ich komme bald zurück.” Das Konzert in Melbourne war für diesen Freitag geplant.

Auch die US-Rockband Pearl Jam verschob wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus den ersten Teil ihrer geplanten Nordamerika-Tournee auf unbestimmte Zeit. Als Bewohner von Seattle in dem stark von Sars-CoV-2 betroffenen Bundesstaat Washington seien die Mitglieder der Gruppe selbst mit der Corona-Krise konfrontiert worden, teilte die Band am Montagabend in den sozialen Netzwerken mit. “Die Schulen unserer Kinder sowie Universitäten und Unternehmen haben geschlossen. Es ist brutal, und es muss erst noch schlimmer kommen, bevor es besser wird”, hieß es.

Die Tour zu dem bevorstehenden neuen Album “Gigaton” sollte am 18. März im kanadischen Toronto starten. Der “Los Angeles Times” zufolge wurden zunächst alle Termine bis einschließlich 19. April (Oakland) gestrichen. Laut dem aktuellen Tour-Kalender stehen dann zum Auftakt der Europa-Tournee Konzerte in Frankfurt (23. Juni) und Berlin (25. Juni) auf dem Programm. Die Entscheidung sei mit “großem Frust und Bedauern” gefallen, schrieb die Band. Die Sicherheit der Fans habe aber oberste Priorität.

Zugleich ging Pearl Jam mit dem Krisenmanagement der Regierung von Präsident Donald Trump hart ins Gericht: “Es hat sicherlich nicht geholfen, dass es keine klaren Botschaften unserer Regierung bezüglich der Sicherheit der Menschen und unserer Arbeitsfähigkeit gab.” Es gebe daher auch keinen Grund zu glauben, dass die Gesundheitsbehörden die Lage in den kommenden Wochen in den Griff bekommen könnten.

Popstar Madonna sagte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zwei Konzerte ihrer aktuellen “Madame X”-Tour in Paris ab. Das habe der Konzertveranstalter Live Nation entschieden, nachdem in Frankreich Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen untersagt worden waren, hieß es auf der offiziellen Webseite der Künstlerin. Die Konzerte sollten am 10. und 11. März im Grand Rex stattfinden. Fans können sich den Ticketpreis zurückerstatten lassen. Beide Konzerte waren zuvor bereits wegen einer Verletzung verschoben worden.

Auch das für den heutigen Dienstag angesetzte Konzerte der deutschen Band Die Sterne im Wiener Club Grelle Forelle findet nicht statt. Als Grund nannte der Veranstalter Spoon-Agency die Entwicklungen rund um den Coronavirus. Man bemühe sich rasch einen Ersatztermin bekanntzugeben, hieß es. Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurück gegeben werden.

INFO: Tweet von Miley Cyrus: http://go.apa.at/ic1n1ik3