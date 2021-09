“My Big Fat Greek Wedding”-Schauspieler Michael Constantine ist tot

Der aus der Filmkomödie “My Big Fat Greek Wedding” bekannte Schauspieler Michael Constantine ist tot. Constantine sei bereits in der vergangenen Woche im Alter von 94 Jahren in den USA gestorben. Constantine war bereits seit den 50er Jahren als Schauspieler aktiv und gewann unter anderem einen Emmy. Seinen Durchbruch feierte er 2002 in der Komödie “My Big Fat Greek Wedding”, in der er einen griechischen Familienpatriarchen spielte.

Von: APA/dpa