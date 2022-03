Nach Corona-Infektion: Queen nahm wieder Online-Termine wahr

Die Queen nahm wieder an Videoschaltungen teil

Gut eine Woche nach dem Bekanntwerden ihrer Corona-Infektion hat Queen Elizabeth II. wieder Online-Termine wahrgenommen. Die 95-Jährige empfing am Dienstag per Videoschaltung von Schloss Windsor aus in zwei Online-Audienzen Botschafter aus Andorra und dem Tschad, wie der Buckingham-Palast im Anschluss mitteilte. Zuvor hatte die britische Königin einige geplante virtuelle Termine abgesagt.

Nach Angaben des Palastes hatte sie “milde, erkältungsähnliche Symptome” gespürt, aber trotzdem weiterhin leichte Aufgaben ausgeführt. Es gilt als sicher, dass die Queen dreimal gegen Corona geimpft ist. Wegen ihres hohen Alters gilt die Infektion trotzdem nicht als ungefährlich. Die Termine am Dienstag werteten Beobachter daher als vorsichtiges Zeichen für eine Erholung.

Vor knapp einem Monat beging die Queen im kleinen Kreis den 70. Jahrestag ihrer Thronbesteigung. Sie ist die am längsten regierende Monarchin des Vereinigten Königreichs.