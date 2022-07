Nach Gabalier sind Ski Asse die Stargäste am Schnalstaler Gletscher und in Gröden

Schnals/Gröden – Nach der Auftaktveranstaltung von Südtirol kocht & Die Südtiroler Frau am 19. Mai 2022 mit dem Volk’s-Rock’n-Roller Andreas Gabalier in Bruneck stehen am Wochenende Südtiroler Ski-Asse am Herd. Moderiert von Silvia Fontanive werden am 9. Juli 2022 Riccardo Tonetti und Roland Fischnaller am Schnalstaler Gletscher ihre Kochkünste zum Besten geben, Nadia Delago ist der Stargast am Sonntag auf der Panorama Hütte auf Dantercepies in Wolkenstein.

Ein genussvolles Wochenende steht vor der Tür: gemeinsam mit der Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ präsentiert Silvia Fontanive mit ihrer Kochshow das Beste aus der Südtiroler Küche. Eine spannende Mischung verspricht die Samstag-Ausgabe ab 12.00 Uhr auf der Terrasse des Glacier Hotel Grawand am Schnalstaler Gletscher: als Vorspeise gibt es eine Variation des Ö wie Knödel Innovators Paul Grüner der Schutzhütte Schöne Aussicht, gefolgt von einer Fisch- und Fleischhauptspeise. Chefkoch Daniel Rainer des Familienhotels Adlernest in Unser Frau greift dabei auf das Slow Food Schnalser Lamm zurück, während Ilic Branislav des Glacier Hotel Grawand den lokalen Bachsaibling auftischt. Und das Beste kommt zum Schluss: der Schnalser Schafzuchtverein bereitet das traditionelle und über die Grenzen hinaus bekannte Dessert „Schnalser Schneamilch“ nach Originalrezept zu. Stargäste am Herd auf über 3.000 Metern sind zwei Persönlichkeiten aus dem Südtiroler Skizirkus: der Bozner Skirennläufer Riccardo Tonetti und der erfahrene Villnösser Snowboarder und sechsfacher Olympionike Roland Fischnaller (Zusage noch ausständig).

Auf hohem Niveau geht es am Sonntag ab 11.30 Uhr auf der Panoramahütte auf Dantercepies in Wolkenstein weiter. Stargast von Silvia Fontanive ist die junge SpeedSpezialistin Nadia Delago. Chefkoch Norbert Dejaco des Bistrot B24 im Hotel Acadia sorgt für den ersten Gang mit Hirsch-Sashimi in Ponzu mariniert mit Südtiroler Schafkäse. Anschließend stehen Sauerteig-Gerste-Tortelli gefüllt mit Ziegenkäse-Ricotta von Andrea Moccia des Hotel Branbaita auf dem Menü. Anna Messner Perathoner der Grödner Bäuerinnen bereitet Traditionelles zum süßen Abschluss zu: Südtiroler Brotkiechl. Die Panoramahütte ist in 5 Minuten von der Mittelstation bzw. 15 Minuten von der Bergstation der Gondlbahn Dantercepies erreichbar.

Die nächsten Ausgaben der Kochshow finden am 30.07.2022 auf der Moritzino Hütte (Piz La Ila, Badia) und am 15.09.2022 in Glurns im Rahmen der Palabira-Tage statt.