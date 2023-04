Nach Verschiebung: Helene Fischer beginnt heute ihre Tournee

Premiere nach Rippenfraktur: Helene Fischer wird am Dienstag in Hamburg ihre Tournee starten. Wegen einer Verletzung bei einer akrobatischen Probe hatte der für Ende März in Bremen geplante Auftakt ebenso wie Shows in Köln verschoben werden müssen. Nach dem Beginn in Hamburg mit fünf Konzerten in der Barclays-Arena sind nach Angaben des Tournee-Veranstalters Live Nation rund 70 weitere Konzerte in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz geplant.

Schlagerstar Fischer hat die “Rausch”-Tour mit der Akrobatik-Truppe Cirque du Soleil erarbeitet. Die 38-Jährige war zuletzt 2018 auf Tournee. Nach einer Babypause kehrte sie 2022 auf die Bühne zurück und gab in München ihr bisher größtes Konzert vor etwa 130.000 Fans. In der Wiener Stadthalle wird sie von 5. bis 10. September gastieren.

Es gehe ihr darum, die Menschen in eine Welt zu entführen, die fernab von ihrem Alltag sei, und auf der Bühne etwas Magisches zu kreieren, hatte sie im vergangenen Jahr bei der Vorstellung der Tournee gesagt. “Ich freu mich wahnsinnig darauf, wieder einmal dieses Gefühl auf der Bühne zu erleben, auch die Menschen, wie gesagt, da wieder so ein bisschen abzuholen.”

Weitere geplante Stationen sind unter anderem Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich, Arnheim und München. Auch die ausgefallenen Konzerte in Bremen und Köln werden nachgeholt. In fast allen Städten steht Fischer an mehreren Tagen auf der Bühne. Das letzte Konzert ist am 8. Oktober in Frankfurt am Main geplant.

Fischer (“Atemlos durch die Nacht”) will ihre größten Hits und Songs ihres aktuellen Albums “Rausch” präsentieren. Sie gehört mit mehr als 17 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikerinnen Europas.

(S E R V I C E – https://www.livenation.de/artist-helene-fischer-1353864)