Nadeshda Brennicke schluchzt manchmal beim Surfen

Die deutsche Schauspielerin Nadeshda Brennicke (“Kitz”) ist in ihrer zweiten Heimat Costa Rica zur leidenschaftlichen Surferin geworden. “Ich surfe, obwohl ich eigentlich Angst vor tiefem Wasser habe”, sagte die 50-Jährige in einem “Gala”-Interview. “Surfen ist für mich eine Art Gehirnhygiene, weil es mir dabei gelingt, den Kopf komplett auszuschalten.”

“Es kann sein, dass ich plötzlich anfange zu schluchzen, ohne wirklich zu wissen warum. Es löst sich einfach etwas”, so Brennicke. Davon abgesehen sei der anstrengende Sport in der Brandung gut für die Figur, so Brennicke: “Der Hintern rutscht automatisch nach zwei Wochen wieder dahin, wo man dachte, dass er nie wieder hinkommen würde.”