Natalie Portman ist “offen” für weiteren “Star Wars”-Film

Oscar-Preisträgerin Natalie Portman würde nach eigenen Angaben gerne in einem weiteren “Star Wars”-Film mitspielen. “Ich bin offen dafür”, sagte die 42-Jährige in der Sendung “Watch What Happens Live”. Konkrete Gespräche dazu habe es aber noch nicht gegeben, so Portman. “Niemand hat mich gefragt.”

Portman hatte in Episode I bis III der “Star Wars”-Filme von 1999 bis 2005 Padmé Amidala gespielt. Ihre Kollegen aus den damaligen Filmen, Ewan McGregor und Hayden Christensen, sind inzwischen unter anderem für die Miniserie “Obi-Wan Kenobi” noch einmal in ihre Rollen als Jedi-Meister und Schurke Darth Vader zurückgekehrt.

Portman berichtete außerdem, wie der heutige König Charles III. bei der Premiere ihres ersten “Star Wars”-Films offenbar keine Ahnung von ihrem Alter damals – oder aber vom Alter der Originaltrilogie (1977 bis 1983) – hatte: “Prinz Charles – er war damals Prinz Charles – hat mich gefragt, ob ich in den Originalen war”, erzählte Portman. “Ich meinte: ‘Nein, ich bin 18!’ Aber er war sehr freundlich.”