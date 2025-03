Nebenwirkung von Krebstherapie: Charles kurzzeitig in Klinik

Von: APA/dpa

Der britische König Charles III. musste wegen Nebenwirkungen seiner Krebstherapie vorübergehend zur Beobachtung in eine Klinik. Das teilte der Buckingham-Palast mit. Termine für den Folgetag seien auf ärztlichen Rat hin verschoben worden. “Seine Majestät lässt allen, die dadurch Unannehmlichkeiten oder Enttäuschungen erfahren, sein Bedauern ausrichten”, hieß es. An welchen Nebenwirkungen Charles litt, teilte der Palast nicht mit.

Der König ist laut der Mitteilung inzwischen wieder in seinem Londoner Anwesen Clarence House. Der 76-jährige Monarch hatte im Februar 2023 eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Nur zwei Monate später nahm er schon wieder Termine wahr. Die Behandlung dauert aber an. Im April will er gemeinsam mit Königin Camilla (77) nach Italien reisen. Die beiden wollen dort ihren 20. Hochzeitstag verbringen.