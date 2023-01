Nelson Müller sitzt jetzt in der “The Taste”-Jury

Sterne-Koch Nelson Müller (43) wird bei der nächsten Staffel der Sat.1-Show “The Taste” in der Jury sitzen. Gemeinsam mit Alexander Herrmann, Alexander Kumptner und Tim Raue wirkt der 43-Jährige beim elften Durchgang als Coach und Juror mit. Das berichtete der Privatsender am Donnerstag. Der langjährige Mitwirkende Frank Rosin war im November bei “The Taste” ausgestiegen – Rosin wird ab Ende Februar in der Ableger-Show “The Sweet Taste” zu sehen sein.

Müller sagte nach Sat.1-Angaben, er könne es “kaum erwarten, mit meinem Team Genuss-Geschichten auf dem Löffel zu erzählen – und den anderen Köchen ordentlich Feuer unterm Hintern zu machen”. Sat.1 wird die neuen Folgen von “The Taste” mit Moderatorin Angelina Kirsch im kommenden Sommer ausstrahlen.