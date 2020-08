Neue Horror-Rolle für Elisabeth Moss als “Mrs. March”

Moss spielt eine elegante New Yorkerin, die völlig ausrastet

US-Schauspielerin Elisabeth Moss lässt sich nach Horrorfilm-Hits wie “Die Unsichtbare”, “Wir” und der dystopischen Serie “The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd” erneut auf eine Gruselrolle ein. In dem geplanten Thriller “Mrs. March” soll die 38-Jährige eine elegante New Yorkerin spielen, die völlig ausrastet.

Der Grund: In dem neuen Bestseller-Buch ihres Mannes sieht sie sich als die abscheuliche Hauptfigur, die der Schriftsteller beschreibt. Moss ist auch als Produzentin an Bord, wie die Branchenblätter “Hollywood Reporter” und “Variety” am Mittwoch berichteten. Zudem wirkt die Produktionsfirma Blumhouse Pictures mit, die Franchises wie “Paranormal Activity”, “Insidious” und die “The Purge”-Reihe ins Kino brachten.

Vorlage ist der in 2021 erscheinende Roman “Mrs. March” von Autorin Virginia Feito, die auch das Drehbuch liefern soll. Feito habe eine “faszinierende, komplexe und sehr menschliche” Figur geschaffen, schrieb Moss. Sie freue sich darauf diese anspruchsvolle Frauenrolle anzupacken.

Die Emmy-Preisträgerin Moss war zuletzt mit dem Science-Fiction-Horrorfilm “Die Unsichtbare” in den Kinos. Darin wird eine Frau von ihrem gewalttätigen Ex-Partner manipuliert und missbraucht.