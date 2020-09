Neue Klage gegen Schauspieler Kevin Spacey

Gegen den US-Schauspieler Kevin Spacey (61) ist erneut Klage wegen sexuellen Übergriffe eingereicht worden. Der Schauspieler Anthony Rapp (48) und ein weiterer, namentlich nicht genannter Mann, werfen Spacey vor, sie als Minderjährige in den 80er-Jahren missbraucht zu haben, wie aus einer Klageschrift hervorgeht, die am Donnerstag beim obersten Gericht des Staates New York eingereicht wurde.

Rapp, der unter anderem mit dem Musical “Rent” und der TV-Serie “Star Trek: Discovery” bekannt wurde, hatte ähnliche Anschuldigungen bereits zuvor öffentlich gemacht. Spacey hatte sich damals bei ihm entschuldigt, aber gleichzeitig betont, er könne sich an keine solchen Vorfälle erinnern.

Zahlreiche weitere Menschen haben Spacey ebenfalls sexueller Übergriffe beschuldigt. Mindestens zwei Klagen sind jedoch bereits wieder zurückgezogen worden. Die Karriere des oscargekrönten Schauspielers liegt seitdem weitgehend brach. Er meldet sich jedoch immer wieder mit Videobotschaften.