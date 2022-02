Neue Single der Toten Hosen im 40. Bandjahr

Im 40. Jahr ihres Bestehens haben die Toten Hosen neue Musik angekündigt: Am 25. März werde ihre neue Single mit dem Titel “Scheiß Wessis” erscheinen, teilte ihr Plattenlabel JKP mit. Die Punkrocker planen im Sommer eine Jubiläumstournee, die sie am 2. Juli auch in die Wiener Krieau führen wird – unter dem Motto “Alles aus Liebe – 40 Jahre Die Toten Hosen”. Das bisher letzte und 16. Studioalbum der Toten Hosen (“Laune der Natur”) war vor fünf Jahren erschienen.

Von: apa