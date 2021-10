Neuer Bond lockte schon 300.000 Besucher in die Kinos

Neuer Bond-Film läuft auch in Österreich gut

Das neue Bond sorgt weiter für regen Zulauf in die Kinos. Nach zwölf Spieltagen wurden laut Universal Pictures hierzulande bereits 300.000 Besucherinnen und Besuchern gezählt, was “Keine Zeit zu sterben” nicht nur zum erfolgreichsten Filmstart seit Ausbruch der Corona-Pandemie macht, sondern dem jüngsten 007-Abenteuer auch das “Golden Ticket” sichert. Diese Auszeichnung wird für jeden Spielfilm verliehen, der in Österreich binnen 18 Monaten die 300.000er-Marke überspringt.