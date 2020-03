Neuer James-Bond-Film startet am 12. November in Österreich

“Keine Zeit zu sterben” hat James Bond in seinem neuen Kinoabenteuer. Fans müssen sich allerdings noch ein bisschen gedulden, bis sie das 25. Abenteuer von 007 im Kino genießen können, wurde der ursprünglich für April geplante Start doch verschoben. In Österreich soll der Film nun ab 12. November zu sehen sein, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Zur Verschiebung hatten sich die Bond-Macher “nach sorgfältiger Überlegung und gründlicher Bewertung des weltweiten Kinomarktes” entschieden, wie am Mittwoch bekannt wurde. Ob es einen Zusammenhang mit dem weltweiten Ausbruch des neuen Coronavirus gibt, wurde bis dato nicht bestätigt. “Keine Zeit zu sterben” ist der voraussichtlich letzte James-Bond-Film mit Daniel Craig in der Titelrolle. Auch der österreichische Oscar-Preisträger Christoph Waltz ist wieder mit von der Partie.