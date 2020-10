Neuer Roxette-Song wird am Freitag veröffentlicht

Rund zehn Monate nach dem Tod von Frontfrau Marie Fredriksson können sich Musikfreunde auf neue Musik des schwedischen Popduos Roxette freuen. Am Freitag erscheint die bisher unveröffentlichte Single “Let Your Heart Dance With Me”, zu der auf Youtube auch ein neues Video Premiere feiern soll. Es handle sich um einen der letzten Songs, den Fredriksson und er 2016 gemeinsam aufgenommen hätten, schrieb ihr Bandpartner Per Gessle im Voraus auf Instagram.

Das Lied sei damals nicht fertiggestellt worden, weil die beiden das Gefühl gehabt hätten, es nicht auf dem letzten Studioalbum “Good Karma” zu benötigen. Das jetzige Ergebnis höre sich großartig an, ergänzte er. Ein erster kurzer Ausschnitt lässt auf einen sommerlich leichten Popsong schließen.

Die Single soll dabei nicht das einzige Werk sein, das von dem Duo erscheinen soll: Noch in diesem Jahr ist eine Sammlung mit dem Titel “Bag of Trix” und noch mehr unveröffentlichtem Roxette-Material geplant. Gessle plant darüber hinaus, am 6. November ein eigenes neues Album namens “Gammal kärlek rostar aldrig” zu veröffentlichen – auf Deutsch übersetzt heißt das so viel wie “Alte Liebe rostet nie”.

Fredriksson war am 9. Dezember 2019 nach langem Kampf gegen Krebs gestorben. Mit ihr hatte Gessle seit Mitte der 80er Jahre Roxette gebildet und mit Songs wie “The Look” und “It Must Have Been Love” Welterfolge gefeiert.