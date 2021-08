Neues Album von Rapper Marteria: 5. Dimension

Der gebürtige Rostocker Rapper Marteria bringt ein neues Album mit dem Titel “5. Dimension” auf den Markt. Wie sein Label am Freitag ankündigte, ist es eine Platte über das Leben. Der Musiker, der bürgerlich Marten Laciny heißt, wird in der Mitteilung zitiert: “Jeder Song ist etwas ganz Besonderes für mich. Es ist, als hätte ich mich selbst wieder gefunden. So will ich mich hören, und so soll ich in Erinnerung bleiben. Liebe.”

Das Album, das am 15. Oktober erscheinen soll, sei in Zusammenarbeit mit den Elektronik-Produzenten DJ Koze und Siriusmo sowie Marterias langjährigen Weggefährten The Krauts entstanden. Der Sound erinnere an die Anfänge des Rappers.

Auf dem Album finden sich unter anderem drei Singles, von denen Marteria die erste im März veröffentlicht hatte. Zuvor gab es eine längere musikalische Pause, im vergangenen Jahr hatte sich der Musiker weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und war unter anderem zum Angeln nach Südamerika gereist.