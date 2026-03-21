Neues BTS-Album schon fast vier Millionen Mal verkauft

Von: APA/AFP

Das neue Album der südkoreanischen K-Pop-Band BTS ist kurz nach seiner Veröffentlichung bereits millionenfach verkauft worden. Das am gestrigen Freitag erschienene BTS-Album “Arirang” verkaufte sich am ersten Tag 3,98 Millionen Mal, wie das Label Big Hit Music am Samstag unter Berufung auf die örtliche Album-Verkaufsliste Hanteo Chart mitteilte. Am Samstag wurden zudem etwa 260.000 Fans zu einem riesigen Open-Air-Konzert in der Innenstadt von Seoul erwartet.

“Arirang” war nach einer fast vierjährigen Pause der Musiker erschienen. Das am Freitag veröffentlichte Album besteht aus 14 Songs, darunter “Body to Body” und “Into the Sun”. Mit seinem Namen greift das Album ein Volkslied über Sehnsucht und Trennung auf, das oft als inoffizielle Nationalhymne Südkoreas bezeichnet wird.

Live-Comeback nach langen Jahren

Bei dem Konzert am Samstag handelt es sich um die erste Show der K-Pop-Kultband seit 2022. Zur Freude der Fans sollte es per Livestream weltweit übertragen werden.

Die Band BTS ist der erfolgreichste Musikexport Südkoreas. Die für ihre minutiös einstudierten Tanzchoreografien bekannte Boygroup füllte vor ihrer Auszeit Stadien in aller Welt, auch in Europa und den USA stürmte sie die Charts.

Militär- oder Zivildienst brachte Pause

Seit 2022 hatten dann alle sieben BTS-Musiker nacheinander den Militär- oder Zivildienst angetreten, was die Band zu einer langen Auszeit zwang. Der mindestens 18 Monate lange Militärdienst ist in Südkorea für jeden gesunden Mann bis zu seinem 30. Lebensjahr verpflichtend.

Nach der jahrelangen Zwangspause waren die sieben Bandmitglieder im Juni vergangenen Jahres zur großen Freude ihrer Fans dann wieder vereint, im Juli kündigte die Band ihr Comeback an. Nach dem Auftritt in Seoul am Samstag kehrt die Band im April dann auch auf die Bühnen der Welt zurück. Zwei Konzerte in München im Juli führen die Band auch in die Nähe Österreichs.