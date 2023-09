Neues Buch beleuchtet private Seite von Kaiserin Elisabeth

Vor wenigen Wochen – genau am 10. September – hat sich der Tod von Kaiserin Elisabeth zum 125. Mal gejährt. Doch der Mythos Sisi ist auch in diesen Tagen lebendig wie eh und je. Soeben haben Dreharbeiten für eine 2. Staffel der Netflix-Serie “Die Kaiserin” begonnen, und auch in Buchform wird die Erinnerung an die Gemahlin Kaiser Franz Josephs I. aufrecht erhalten. So erschien vor kurzem Katrin Unterreiners Band “Sisi – Das geheime Leben der Kaiserin”.

Auf rund 200 Seiten geht Unterreiner, eine österreichische Kunsthistorikerin, Kuratorin und Autorin, in ihrem vom Ueberreuter-Verlag herausgegebenen Buch dem weitgehend unbekannten Leben der Kaiserin abseits des Hofprotokolls nach. Die einzelnen Kapitel orientieren sich an grundlegenden Fragen wie “Wie sah Sisis Alltag aus?”, “Wofür interessierte sich die Kaiserin wirklich?” und “Wo und mit wem verbrachte sie ihre Zeit?”.

Schon im Vorjahr hat die Habsburger-Expertin Unterreiner das Buch “Oh, wie schön sie ist! – Kleider einer Kaiserin” veröffentlicht, in dem Sisis Garderobe und ihr Leben als Mode-Ikone im Mittelpunkt standen. Nun hat sie anhand neuer Quellen die private “Parallelwelt” der Kaiserin erforscht, zeigt Elisabeth etwa als liebende Großmutter oder stellt ihre engsten Vertrauten vor. Neben Sisis Rolle als “Omama” skizziert das Buch etwa ihre Aktivitäten als Bergsteigerin, aber auch ihren Umgang mit Depressionen, bei dem auch Kokain eine Rolle spielte.

Ihre Recherchen führten die Autorin u.a. ins Staatsarchiv, wo sie auch interessante Details darüber erforschte, wie die Kaiserin ihr Privatvermögen angelegt und verwaltet hat. Insgesamt ergibt sich so ein lesenswerter Querschnitt über Sisis Leben abseits ihrer monarchischen Verpflichtungen und den diese umgebenden Glamour.

(Katrin Unterreiner: “Sisi – Das geheime Leben der Kaiserin”, ueberreuter, 200 Seiten, 25 Euro, E-Book: 18,99 Euro)