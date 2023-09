Neues Buch über “Mystisches Salzkammergut” erschienen

Die in Baden bei Wien lebende Autorin und Journalistin Gabriele Hasmann hat sich “rätselhaften Phänomenen, geheimnisvollen Bräuchen und märchenhaften Plätzen” im Salzkammergut gewidmet und ihre Erkenntnisse über die dortigen Sagen und Mythen ebenso wie Überlieferungen und Traditionen im nun im Ueberreruter-Verlag erschienenen Buch “Mystisches Salzkammergut” zusammengetragen.

Schon jetzt steht fest, dass sich das Kulturhauptstadtjahr 2024 auch in zahlreichen Buchpublikationen niederschlagen wird. Dabei dürfte “Mystisches Salzkammergut” im Rennen um den skurrilsten oder schillerndsten Beitrag gute Chancen haben. Denn Hasmann hat nicht nur die buchstäblich malerische Schönheit des Salzkammergutes als Anziehungsgrund erkannt (und illustriert ihr Buch mit alten Abbildungen), sondern auch “ihre geheimnisvolle Aura”: “Es existieren in fast keinem Teil Österreichs so viele geheimnisvolle Bräuche und Sagen, die ihren Ursprung in der weit zurückliegenden Vergangenheit haben. Daneben gibt es kaum irgendwo sonst eine so große Anzahl von wunderlichen Phänomenen und kraftvollen Energietankstellen wie im Herzen der Alpenrepublik (deren geografischer Mittelpunkt in Bad Aussee liegt).”

Neben dem Rekapitulieren bekannter Sagen und Geschichten lässt sich Hasmann dabei auch distanzlos auf Geister- und Spukerscheinungen ein. Auch im Salzbergwerk von Altaussee spukt es: “Schon seit vielen Jahren berichten Besucher von Geistern im Bergwerk und es kursieren Gerüchte unter den Einheimischen, wonach in den alten Tunneln Bergleute aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs spuken. Einige davon dürften allerdings auch schon aus dem Mittelalter stammen, wie Kleidung und sprachliche Ausdrucksweise der paranormalen Erscheinungen verraten.”

In der “oft mystisch anmutenden Landschaft” hat die Autorin nicht nur Glücksplätze, Kraftorte und Naturgeister geortet, sondern auch mögliche Hinterlassenschaften von Außerirdischen. Beim Krotensee soll ein Zeitloch existieren, in dem man deutlich schneller altert als anderswo, im Blinklingmoos bei Strobl eine rätselhafte Energie, die über große Distanzen miteinander verbunden bleibt, und am Grund des Irrsees zwei Steinkreise, die in ihrer Form an Stonehenge erinnern. “Handelt es sich hierbei vielleicht um Hinterlassenschaften von Lebewesen, die von einem anderen Planeten oder von einem Ort jenseits des zur Norm erklärten Raum-Zeit-Gefüges stammen?”, fragt die Autorin an dieser Stelle.

Die mit dem Salzkammergut stets verknüpfte Idylle blitzblauer Seen, majestätischer Gipfel und zuckersüßer Operettenmelodien wird in Hasmanns Buch also um die sagendurchwirkte Geschichte dieser Region erweitert. Die Geschichten von lieblichen Wildfrauen, Saligen und Flinserln werden auch für viele Kenner des beliebten Gebiets im Herzen Österreichs neu sein.

(S E R V I C E – Gabriele Hasmann: “Mystisches Salzkammergut. Rätselhafte Phänomene, geheimnisvolle Bräuche und märchenhafte Plätze”, Ueberreuter Verlag, 200 Seiten, 22 Euro)