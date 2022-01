New Yorker Comedy-Stars kaufen ikonische Staten-Island-Fähre

Die US-Komiker Pete Davidson und Colin Jost, bekannt aus der Show “Saturday Night Live”, haben ein New Yorker Wahrzeichen erstanden: Sie kauften zusammen mit weiteren Investoren eine 57 Jahre alte Fähre, die bis vergangenen August zwischen den Vierteln Manhattan und Staten Island verkehrte und nun von der Stadt versteigert wurde. Das berichtete am Wochenende der TV-Sender NBC, der “Saturday Night Live” ausstrahlt.

Die ikonischen Staten-Island-Fähren bringen täglich Tausende New Yorker zur Arbeit. Sie sind aber auch bei Touristen beliebt, weil die Fahrt kostenlos ist und nah an der Freiheitsstatue vorbeiführt. Das nun versteigerte Schiff trägt den Namen “John F. Kennedy”. Seine Motoren funktionieren nicht mehr, dennoch war es Davidson und Jost, beide auf Staten Island geboren, 280.100 Dollar (247.000 Euro) wert. Die Comedy-Stars wollen es laut NBC in einen Ort für Live-Unterhaltung verwandeln.

Die “John F. Kennedy” wurde 1965 in Dienst gestellt, ist 84 Meter lang, 21 Meter breit und wiegt 2.100 Tonnen. Die Käufer haben nun zwei Wochen Zeit, um eine permanente Anlegestelle für das orangefarbene Schiff zu finden und es mit Schleppern dorthin ziehen zu lassen.