Neymar wie Messi bei Suarez-Feier in Uruguay

Fußball-Superstar Neymar ist am Donnerstag mit ehemaligen Teamkollegen des FC Barcelona zusammengetroffen. Der Brasilianer von Paris Saint-Germain nahm laut lokalen Medienberichten an der Zeremonie von Barca-Stürmer Luis Suarez teil, der am Stefanitag in seinem Heimatland Uruguay nach zehn Jahren das Eheversprechen mit seiner Frau Sofia Balbi erneuerte.

Bei dem Fest in einem Luxushotel in der Nähe des Badeortes Punta del Este waren zahlreiche Prominente anwesend, darunter auch Barcelona-Star Lionel Messi und seine Frau Antonella Roccuzzo. Neymar hatte Barcelona im Sommer 2017 für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro in Richtung Paris verlassen. Eine vom 27-Jährigen im vergangenen Sommer angestrebte Rückkehr kam nicht zustande.