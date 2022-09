Nicolas Cage und seine Frau Riko haben eine Tochter bekommen

Hollywoodstar Nicolas Cage (58) und seine Frau Riko Shibata (27) sind Eltern einer Tochter geworden. August Francesca Coppola Cage kam am Mittwoch in Los Angeles zur Welt, wie ein Sprecher des Paares dem “People”-Magazin sagte. “Mutter und Tochter geht es gut”, hieß es. Cage, der aus früheren Beziehungen bereits zwei Söhne hat, hatte im April in der “Kelly Clarkson Show” über seine Absicht gesprochen, sein Kind unter anderem nach seinem Vater August Coppola zu benennen.

“Ich freue mich wahnsinnig, das wird das größte Abenteuer meines Lebens”, hatte der Schauspieler bei dieser Gelegenheit außerdem gesagt. Cage und Shibata hatten im Jänner öffentlich gemacht, dass sie ein Kind erwarten. Der Oscar-Preisträger und die Künstlerin haben im Februar 2021 in Las Vegas geheiratet.