Nicolas Cage wird in “Renfield” zu Dracula

Oscar-Preisträger Nicolas Cage (57, “Leaving Las Vegas”) wird sich vor der Kamera erneut in einen Vampir verwandeln. In dem geplanten Hollywood-Film “Renfield” soll er Dracula spielen, wie das Studio Universal Pictures am Dienstag (Ortszeit) bekannt gab. Cage hatte bereits 1989 in der Horrorkomödie “Vampire’s Kiss” unter der Regie von Robert Bierman den berüchtigten Blutsauger gespielt.

“Renfield” dreht sich um die titelgebende fiktive Figur, die schon 1897 in dem Roman “Dracula” von Schriftsteller Bram Stoker (1847-1912) vorkam. Renfield, der bluttrinkende Diener und Handlanger von Dracula, wird von dem Briten Nicholas Hoult (31, “The Favourite – Intrigen und Irrsinn”, “Tolkien”) dargestellt. Als Regisseur ist Chris McKay (“The Tomorrow War”, “The Lego Batman Movie”) an Bord.