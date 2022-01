Nicolas Cage wollte Rolle in “Der Pate” bekommen

Hollywoodstar Nicolas Cage hat sich bei seinem Onkel Francis Ford Coppola vergeblich um eine Rolle in “Der Pate III” bemüht. “Ich sagte: ‘Ich denke wirklich, dass ich in deinem Film sein sollte, Onkel. Ich halte es wirklich für eine gute Idee, wenn du mir diese Rolle geben würdest'”, erzählte der 57-Jährige im Gespräch des Branchenmagazins “The Hollywood Reporter”. Cage (“Leaving Las Vegas”) gab an, dass er gerne Vincent Corleone gespielt hätte, den Sohn von Sonny Corleone.

Coppola, Drehbuchautor und Regisseur der Mafia-Trilogie, habe zu dem Zeitpunkt jedoch bereits Andy Garcia für die Rolle gewählt gehabt. “Es war einfach nicht drin”, sagte Cage. “Das war ein Film, in den ich nicht gelassen wurde, obwohl ich wirklich gerne dabei gewesen wäre.”

Der letzte Teil der “Pate”-Saga war 1990 in die Kinos gekommen. Andy Garcia wurde für seinen Part als Vincent Corleone mit dem Oscar und dem Golden Globe nominiert.