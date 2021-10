Nicole Kidman und Javier Bardem in “Being the Ricardos”

Hollywood-Star Nicole Kidman (54) und ihr spanischer Kollege Javier Bardem (52) sind im ersten Trailer zu dem Film “Being the Ricardos” als TV-Stars der 1950er Jahre zu sehen. Amazon Studios veröffentlichte das Video am Dienstag (Ortszeit) mit Kidman in der Rolle der amerikanischen Comedy-Ikone Lucille Ball und Bardem als deren Ehemann Desi Arnaz. Sie waren damals die Stars der Hit-Sitcom “I Love Lucy” über den Alltag eines gewöhnlichen Ehepaares.

Der Film von Regisseur und Drehbuchautor Aaron Sorkin (“The Social Network”) schaut auf ihren Erfolg und auf ihre Probleme. Ball hatte den aus Kuba stammenden Musiker Arnaz 1940 geheiratet. Die Ehe ging nach 20 Jahren auseinander. Die beiden Kinder des verstorbenen Ex-Paares sind an der Produktion des Biopics beteiligt. Der Kinostart ist in den USA für Mitte Dezember geplant, zudem wird “Being the Ricardos” auf Amazon Prime Video veröffentlicht.