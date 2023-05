Nino De Angelo: Trinke Alkohol, wenn ich Songs schreibe

Alkohol zu trinken hilft Nino de Angelo (59) nach eigenen Angaben dabei, Songs zu schreiben. “Manchmal fallen mir mit ein paar Promille im Kopf ganz andere Sachen ein, die einem nüchtern irgendwie nicht einfallen”, sagte der Sänger der dpa. “Ich empfinde, dass ich dann einfach viel tiefer in mich rein komme und andere Worte finde für das, was ich sagen will.” Der Alkohol mache ihn geschmeidiger und offener. Er denke aber nicht, dass er alkoholabhängig sei, so de Angelo.

“Ich trinke gern und ich trinke dann, wenn ich will. Ich weiß aber auch, wann ich aufhören muss zu trinken, weil ich sonst meinen Job nicht hinkriege. Und dann höre ich auch damit auf”, sagte der Schlagerstar (“Jenseits von Eden”). Früher habe er viel mehr getrunken und danach Kokain genommen. “Ich wollte dann unbedingt was nehmen, um wieder klar zu werden.” Die Droge nehme er heute nicht mehr. Und auch Alkohol trinke er nur noch selten.

De Angelo, der musikalisch lange nicht auf sich aufmerksam machte, erlebte vor zwei Jahren mit dem Album “Gesegnet und Verflucht” ein Comeback. Mit düsterem, mystischen Rock, der an die Band Unheilig (“Geboren um zu leben”) erinnerte, landete es auf Platz zwei der deutschen Album-Charts. Am Freitag (12. Mai) erscheint de Angelos neues Album “Von Ewigkeit zu Ewigkeit”.