Norman Reedus erhält Stern auf Hollywoods “Walk of Fame”

“The Walking Dead”-Star Norman Reedus (53) soll auf Hollywoods “Walk of Fame” mit einer Sternenplakette verewigt werden. Das gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Am 27. September soll der US-Schauspieler, Partner der deutschen Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger (46), seinen Stern enthüllen – es wird die 2.734. Plakette auf dem berühmten Gehsteig sein.

Als Gastredner ist der mexikanische Regisseur Guillermo del Toro eingeladen, der zusammen mit Reedus an dem populären Videospiel “Death Stranding” mitwirkt. Auch der Maskenbildner und Produzent Greg Nicotero soll eine Rede halten – er mischt mit Reedus bei “The Walking Dead” mit, unter anderem als Spezialeffektkünstler, Produzent, Schauspieler und Regisseur.

Reedus spielt in der Horrorserie “The Walking Dead” seit 2010 die Rolle des Zombie-Jägers Daryl Dixon. Sein Stern werde in der Nähe der Plakette von US-Gruselmeister George A. Romero liegen, teilten die Veranstalter mit. Der im Juli 2017 gestorbene Regisseur von Zombie-Klassikern wie “Die Nacht der lebenden Toten” (1968) und “Zombie” (1978) hatte drei Monate nach seinem Tod eine Sternenplakette erhalten.

Reedus, auch aus Filmen wie “Die Lincoln Verschwörung”, “Air” und “Triple 9” bekannt, hatte im Mai seinen ersten Roman (“The Ravaged”) veröffentlicht. Zusammen mit der im niedersächsischen Algermissen aufgewachsenen Kruger (“Inglourious Basterds”, “Aus dem Nichts”) hat er eine kleine Tochter, die 2018 geboren wurde. Die Schauspielerin, gebürtig Diane Heidkrüger, feierte 2004 mit dem Film “Troja” ihren internationalen Durchbruch.