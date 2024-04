Norwegens König Harald tritt nach krankheitsbedingter Pause kürzer

Der norwegische König Harald V. (87) wird in Zukunft kürzertreten. Das teilte der norwegische Hof am Montag mit. Demnach werde der König in Anbetracht seines Alters sowohl die Anzahl als auch den Umfang seiner Aufgaben verringern. Harald hatte erst am Montag nach einem fast zweimonatigen krankheitsbedingten Ausfall seine königlichen Pflichten wieder aufgenommen.

König Harald war während einer Urlaubsreise in Malaysia Ende Februar erkrankt und dort in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach dem Rückflug in die Heimat war ihm im März ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt worden. Danach war Harald für mehrere Wochen krankgeschrieben. Während seiner Abwesenheit hatte sein Sohn, Kronprinz Haakon (50), alle königlichen Pflichten übernommen.

König Harald ist der älteste Monarch Europas. Er sitzt seit 1991 auf dem norwegischen Thron. Er hat seit geraumer Zeit immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen.