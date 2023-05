Norwegens König Harald weiter krankgeschrieben

Der norwegische König Harald V. (86) bleibt nach einer Infektion vorerst im Krankenhaus. Er befinde sich auf dem Weg der Besserung, bleibe jedoch für den Rest der Woche krankgeschrieben, teilte das norwegische Königshaus am Mittwoch mit. Kronprinz Haakon (49) übernehme das geplante königliche Programm, auch ein Staatsbesuch des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella und seiner Tochter Laura Mattarella am Donnerstag und Freitag in Oslo und Trondheim finde planmäßig statt.

Der norwegische Hof hatte Anfang der Woche mitgeteilt, dass bei Harald erneut eine Infektion festgestellt worden sei, die im Osloer Reichskrankenhaus behandelt werden müsse. Sein Zustand wurde als stabil angegeben. Zuletzt war Harald im Dezember wegen einer Infektion für einige Tage in dem Krankenhaus gewesen. Auch in der Zeit davor hatte er mehrere Male mit Erkrankungen zu kämpfen gehabt, die dort häufiger behandelt werden mussten.