Norwegens Königspaar gegen Corona geimpft

Das Königspaar erhält die zweite Dosis in zwei Wochen

Der norwegische König Harald V. (83) und seine Frau Königin Sonja (83) sind am Mittwoch gegen das Coronavirus geimpft worden. Die zweite Impfdosis erhält das Königspaar in rund drei Wochen, wie der Osloer Hof mitteilte. Dem Rundfunksender NRK zufolge bekam auch die 88 Jahre alte norwegische Prinzessin Astrid am Mittwoch ihre erste Impfung. Sie ist Haralds ältere Schwester.

Unter den skandinavischen Royals war die dänische Königin Margrethe II. (80) am Neujahrstag die erste gewesen, die gegen Corona geimpft worden war. Die britische Queen Elizabeth II. (94) und ihr Mann Prinz Philip (99) haben nach Angaben des Buckingham-Palastes am Samstag ebenfalls eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten.