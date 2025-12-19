Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit braucht neue Lunge
Kronprinzessin Mette-Marit leidet unter chronischer Lungenerkrankung

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit braucht neue Lunge

Freitag, 19. Dezember 2025 | 10:17 Uhr
APA/APA/dpa/Jens Kalaene
Von: APA/dpa

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) muss sich einer Lungentransplantation unterziehen. Das teilte der norwegische Hof am Freitag mit. Demnach habe sich der Zustand der Kronprinzessin aufgrund ihrer chronischen Lungenkrankheit in den vergangenen Monaten so sehr verschlechtert, dass die Operation der nächste notwendige Schritt sei. Wann Mette-Marit auf die Warteliste für die Lungentransplantation gesetzt werde, stehe noch nicht fest, sagte ihr Arzt Are Martin Holm.

“Ich hatte immer gehofft, dass wir die Krankheit mit Medikamenten in Schach halten können”, sagte Mette-Marit in einem Interview mit dem Fernsehsender NRK. Jetzt habe sich ihr Zustand aber schneller verschlechtert, als sie und ihre Ärzte gehofft hatten. Bei Mette-Marit war vor sieben Jahren eine seltene Form der Lungenfibrose festgestellt worden – sie selbst hatte die Erkrankung im Oktober 2018 öffentlich gemacht. Dabei handelt es sich um eine chronische Lungenkrankheit, die unter anderem zu Atemnot führen kann. Deswegen musste die Kronprinzessin immer wieder offizielle Termine absagen.

