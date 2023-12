Norwegens Prinz Sverre Magnus feiert Volljährigkeit mit neuen Ski

Der norwegische Prinz Sverre Magnus hat bereits vor seinem 18. Geburtstag am Sonntag die ersten Geschenke erhalten. Sein Großvater König Harald V. (86) verlieh dem Sohn von Kronprinz Haakon das Großkreuz des St.-Olav-Ordens, wie das Königshaus am Freitag mitteilte. Außerdem erhielt Sverre Magnus eine Trachtenjacke, an der Königin Sonja mitgestickt hatte. Die Regierung steuerte ein Paar Ski bei – Finanzminister Trygve Slagsvold Vedum unterbrach dafür die Budgetverhandlungen.

Der zum Klimagipfel in Dubai abgereiste Regierungschef Jonas Gahr Støre richtete aus, er wünsche viele schöne Skitouren. Sverre Magnus wurde am 3. Dezember 2005 geboren und ist nach seinem Vater (50) und seiner Schwester Ingrid Alexandra (19) die Nummer drei in der norwegischen Thronfolge. Offiziell feierte die Familie seine Volljährigkeit mit einem Festessen am Freitag, zu dem Verwandte, Paten, Jugendorganisationen und offizielle Vertreter eingeladen waren, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete.

“Es wärmt mir das Herz, heute so viele Menschen in Tracht hier zu sehen”, sagte Königin Sonja, unterbrach sich und sah zu ihrem Mann hinüber, der als einziges Mitglied der Königsfamilie im Anzug erschienen war. “Fast alle”, fügte die 86-Jährige hinzu. Seinen eigentlichen Geburtstag wollte Sverre Magnus am Sonntag privat feiern. Der Königspalast wollte sich dazu nicht weiter äußern.