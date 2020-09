Norwegischer Prinz Sverre Magnus feiert Konfirmation

Prinz Sverre Magnus in der Kirche von Asker

Der norwegische Prinz Sverre Magnus ist am Samstag konfirmiert worden. Der 14-Jährige ist der jüngste Sohn von Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit. Er steht an dritter Stelle der Thronfolge nach seiner älteren Schwester Ingrid Alexandra (16). Beim Eintritt in die Kirche von Asker flossen bei der Kronprinzessin vor Rührung ein paar Tränen.

Aufgrund der Corona-Pandemie war die Zahl der Gäste begrenzt. Jeder der zehn Konfirmanden durfte nur 16 Gäste einladen. Auch Sverre Magnus musste sich auf seine engsten Familienmitglieder beschränken, zu denen die Großeltern König Harald und Königin Sonja (beide 83) gehören.

Sverre Magnus’ Hobbies sind Skifahren, Surfen und Radfahren. Im Gegensatz zu seiner Schwester, die eines Tages norwegische Königin werden soll, hat er nicht viele repräsentative Aufgaben. Er lebt relativ abgeschirmt auf dem Gut Skaugum des Kronprinzenpaares.